1 litre benzinle 100 km gidebiliyor!

Tamamı hurda parçalardan 4 ayda üretilen, 3 bin TL'ye mal edilen ve Yadigâr ismi verilen motosiklet, 1 litre benzinle yaklaşık olarak 100 kilometre yol gidebiliyor ve 140 kilometreye kadar hız yapabiliyor.
Konuya ilişkin konuşan motosiklet ustası Suat Sürme, Van'da motosiklet üretilmemesini bir eksiklik olarak gördüğünü ve internetten araştırmaya başladığını belirterek, 'Bu motosikleti bizler üretirken parçaların tamamına yakını hurdadan yaptık. Jantını hurdacıdan aldık. Arka bölümü elektrikli bisiklete ait, şasesi hurda bir motosikletten çıktı ön amortisör sistemini farkı hurda motosikletten aldık. Direksiyon sıfır takıldı. Geriye kalanın tamamı hurdadan çıktı' dedi.