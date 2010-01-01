2016’nın en büyük siber saldırıları

Saldırı sırasında akıllı beyaz eşyalarda kullanılarak yaratılan hızlı veri trafiği bir çok internet ve Web sitesinin kitlenmesine neden oldu. Bu saldırıyla Twitter, Etsy,Netflix, Spotify, PayPal, Amazon gibi pek çok büyük web sitesi ve internet hizmetinin yanı sıra çok daha küçük web siteleri saatlerce erişilemez hale geldi.
Yahoo! iki kere saldırıya uğradı
2016’nın Aralık ayında ortaya çıkan bir veri sızıntısında 2013 yılındaki bir güvenlik ihlaliyle bir milyar kadar Yahoo! hesap bilgisinin korsanlar tarafından çalındığı belirlendi.