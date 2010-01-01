2017 Subaru VIZIV Performance konsept

Marka açıklamasına göre, Subaru, 28 Ekim'de kapılarını açacak 45'inci Tokyo Otomobil Fuarı'nda VIZIV Performance Concept'i tanıtarak yakın gelecekte yollara çıkacak yeni Subaru Global Platformunu taşıyan modellerine dair ipuçlarını gözler önüne serecek.
Subaru, Tokyo Otomobil Fuarı'nda ayrıca, sadece 450 adet üreteceği WRX STI S208 Special Edition ve özel renginde sadece 100 adet üretilecek BRZ STI Sport modellerinin de lansmanlarını gerçekleştiriyor.
Fuardaki diğer yenilikler ise, sınırlı sayıda üreteceği ve arz talebi aştığı takdirde çekilişle sahiplerinin belirleneceği WRX STI S208 Special Edition ve özel rengini yine çekilişle satışa çıkardığı BRZ STI Sport modellerinden oluşuyor.