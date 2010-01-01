2018 Maserati GranTurismo ve GranCabrio

Maserati GranTurismo'nun 2018 model yılı için aerodinamik verimliliği arttıran ve şık dış tasarım detaylarına sahip versiyonu, güncellenen iç tasarım detayları ve yeni bilgi ve eğlence sistemiyle ön plana çıkıyor. Yenilenen GranTurismo'yu lanse etmek için New York Menkul Kıymetler Borsası'nı tercih eden Maserati, güncellenen dış tasarımı, "Grigio Granito" gövde rengi ve siyah kaliteli deri ile bezenen iç mekânıyla GranTurismo MC'nin (Maserati Corse'nin kısaltması) dünya lansmanını NYSE'nin ana girişinde bulunan Deneyim Meydanı'nda gerçekleştirdi; Maserati CEO'su Reid Bigland, New York Menkul Kıymetler Borsası'nın kapanış gongunu çaldı.
Modena'daki tarihi Viale Ciro Menotti Fabrikası'nda lanse edildiği 2007 yılından bu yana 37 bin adedin üzerinde GranTurismo ve GranCabrio üreten Maserati, göz alıcı model ailesini yeniledi. New York Menkul Kıymetler Borsası'nda ilk kez tanıtımı yapılan, 2018 model yılı için daha şık ve aerodinamik verimliliği arttıran dış tasarım detaylarla yenilenen GranTurismo, güncellenen iç tasarım detayları ve modern çağın gereksinimlerini yerine getiren yeni bilgi ve eğlence sistemiyle ön plana çıkıyor.