2018 MTV vergi zammı hesaplası araba vergisi detayları
Yüzde 40'lık vergi zammının tepki çekmesinden sonra bugün Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yeni açıklamaya göre 2018 MTV vergi zammı belli oldu. Türkiye'deki binlerce araba kullanıcısı 2018 MTV vergi zamlarını merak ediyor. 2018 yılında araba vergileri ne kadar olacak? 1.3, 1.6, 2.0 ve üstü arabaların 2018 MTV zammı vergi oranlarına göre en düşük 743 TL ödeyecek. 2018 MTV vergi zammı hesaplası araba vergisi detayları
Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı yüzde 25'lik yeni zam oranı araba sahiplerini merakla ilgilendiriyor. 2018 yılında yüzde 25'lik motorlu taşıtlar vergisi sonrasında araba vergilerinin çıkacağı rakamlar şöyle;