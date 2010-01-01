2030'da ekonomisi en güçlü olacak ülkeler

Araştırma şirketi PricewaterhouseCoopers (PwC) raporuna göre, Hindistan ve Brezilya gibi gelişmekte olan dünya ekonomileri, ABD ve Çin’in ekonomik gücüyle rekabet edebilecek güçte olacak. PwC’nin hazırladığı listede, ülkeler satın alma gücü paritesi temel alınarak bulunan gayrisafi yurtiçi hasılasına (GSYH) göre sıralanıyor.
Buna göre, Çin’in 2016 listesindeki liderliği 2030 yılında da devam ederken, Almanya listede 2 sıra birden gerileyerek yedinci sıraya düşüyor. 2016’da listede ilk 10’da yer alan Brezilya, İngiltere ve Fransa’nın da 2030 yılı tahminlerinde gerilediği görülüyor. PwC raporunda en büyük çıkışlardan birini ise 3 sıra birden yükselen Endonezya ve ilk 10’a giren Meksika kaydediyor.
DENGELERDE DEĞİŞİM 1980’LERDE BAŞLADI
Gazete Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre raporda Türkiye’nin rekabetçi ortamda gelişimini sürdürerek 13 yıl içinde 1 trilyon $ artışla satın alma gücü paritesine göre dünyanın en büyük 12’nci ekonomisi olacağı öngörülüyor.