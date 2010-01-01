40 liralık çakma 3310 çıktı!

Nokia’nın yenilenen 3310 modelinin fiyatı ve satışa çıkacağı tarih belli oldu. Ancak cihazın henüz orijinali satışa sunulmadan Nokia 3310 korsan yapımcılarının eline düştü. Peki Nokia 3310'un özellikleri neler? İşte yeni Nokia 3310 hakkında bilmeniz gereken her şey...
Bugüne kadar 126 milyon adet satmış efsanevi Nokia 3310 modelinin yenilenen sürümü, benzer tasarım anlayışı ve özelliklerle Nokia-HMD CEO'su Arto Nummela tarafından Barcelona'da gerçekleştirilen Mobile World Congress'de (Mobil Dünya Kongresi) tanıtılmıştı.
49 euroya satılacak olan yeni Nokia 3310'un sahtesi ortaya çıktı. 12 dolarlık fiyat ile satışa sunulan sahte 3310 1.77 inçlik ekrana ev sahipliği yapıyor. Darago 3310 adı verilen modelin 03 MP'lik bir de kamerası bulunuyor.