İRAN ve ABD arasındaki 'nükleer anlaşma' gerilimi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada İran'ın teröre destek verdiğini ifade ederek İran Devrim Muhafızlarına yaptırım uygulama kararı aldı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise Trump'ın sert sözlerine; 'Trump'ın açıklamaları İran milletine hakaret ve iftiralardan başka bir şey içermiyor' diyerek karşılık verdi. Bu gerilim sonrası iki ülkenin savaş güçleri merak edilenlerden oldu. İşte globalfirepower'ın verilerine göre ABD ve İran'ın savaş güçleri karşılaştırması...