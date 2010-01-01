Adolf Hitler'in şüpheli ölümü

İnsanlık tarihinin gördüğü en cani liderlerden biri olan Adolf Hitler, tarih sahnesine çıktığı günden bu yana hep tartışmalara konu olmuştur. Şüpheli ölümü ise 2017 yılında hala tartışılıyor. Peki Adolf Hitler gerçekten ölmediyse? Gerçekten de Hitler’in ölümü ile ilgili kitaplar dolusu teori ve iddia var. Ancak günümüze kadar ulaşan veriler doğrultusunda en yaygın ve akla yatkın teori ise kan donduruyor. İkinci Dünya Savaşı’nda sona geliniyor, Nazi Almanyası kendi başlattığı savaşta yeniliyordu. Bir taraftan Müttefikler diğer taraftan Sovyetler Birliği hızla Berlin’e doğru ilerliyordu. Hitler’in gördüğü rüyalar artık kabusa dönmüştü.
Normandiya’ya çıkarma yapan Müttefik Birlikleri batıdan, Sovyetler Birliği ise doğudan Almanya’ya girmiş, başkent Berlin’e doğru ilerliyordu. Hastalıklı bir ideoloji uğruna tüm dünyayı birbirine katan Nazi Almanyası yenilmişti. Hitler’in tek bir seçeneği kalmıştı. O seçenek, yaptıklarının hesabını vermek zorunda kalmadan ya da sonu eski dostu Mussolini gibi olmadan önce intihar etmekti.