Alanlarında zirveye ulaşmış CEO'ların ortak özelliği
Kendi alanlarında zirveye ulaşmış CEO'ların rutin davranışları da bu iddiayı destekler nitelikte. İşte ünlü CEO'ların başvurduğu bir günden maksimum verim alabilmek için yapmanız gerekenler...
Sabah erken kalkmayanlardansanız başarılı bir gelecek için rakiplerinizden bir adım geride kalmış olabilirsiniz.
Örneğin davranış bilimci Dan Ariely, uyandıktan sonraki ilk iki saatin kişinin en verimli zamanı olduğunun altını çiziyor. başka bir deyişle Sabah 9 akşam 6 mesaisi yerine işe erken gelen ve erken çıkanlar daha verimli ve daha başarılı oluyor.