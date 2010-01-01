Android telefon alırken nelere dikkat edilmeli?

Kısa bir süre önce Android'li telefon almak, kolay bir işti çünkü alacağınız yeni bir telefon, bir öncekinin üzerine kayda değer yenilikler getiriyordu. Ancak bu, artık eskisi kadar geçerli değil. Bugün akıllı telefonlardaki gelişmelerin düzlüğe çıktığını söylemek mümkün. Önceki nesillere kısayla performans farkları giderek azalıyor; aslında bu yüzden herhangi bir fiyat aralığında kötü bir telefon almanız zor. Peki bir sonraki telefonunuzu seçerken nelere dikkat etmelisiniz?
1. Hızlı bir işlemci: İşlemciler artık bakmanız gereken ilk şey olmasa da, başlangıç için iyi bir nokta. Çoğu telefonda Qualcomm'un Snapdragon işlemcileri yer aldığından, nasıl bir işlemciye sahip olacağınızı anlamanız oldukça kolay. Snapdragon 800 serisi, üst seviye oyun ve yüksek FPS'li videolara yönelik en güçlü işlemcilerden oluşuyor.
600 serisi orta seviye telefonları hedef alıyor ve 2K ekran, 4K video gibi özellikler sunuyor. 400 serisi, orta-alt seviye telefonlarda kullanılıyor ve son sürümleri, Quick Charge 3.0'ı, 1080p video kaydını destekliyor. 200 serisi ise en ucuz telefonları hedefliyor ve LTE, 8MP kamera, NFC desteğiyle geliyor.