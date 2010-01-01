Anlam veremediğiniz tuhaf uçak kuralları

Ölen birinin yanında oturuyor olabilirsiniz
“Eğer uçakta bir ölüm gerçekleşirse, bu diğer yolculara asla açıklanmaz.” Bu sözler yıllarca kabin amirliği yapmış ve emekli olmuş birine ait. Eğer uçakta bir ölüm gerçekleşirse bütün hava yollarının uyguladığı kurallar devreye girer. İlk önce eğer herhangi bir tedavi şansı varsa, bu şans değerlendirilerek yolcuya ilk yardım uygulanır ancak eğer böyle bir durum yoksa ölen yolcu koltuğunda uçağın ineceği hedefe varana kadar bırakılır. Dolayısıyla, bu kuraldan hareketle, eğer yan koltuğunuzdaki yolcu uçuş esnasında ölürse, seyahatinizi onunla tamamlamak zorunda kalabilirsiniz.
Uçuş görevlileri gereken durumlarda şok tabancası kullanabilirler
Business Insider'ın derlediği tuhaf uçak kuralları sıralamasına göre uçakta gerçekleşebilecek şiddet ve benzer olayların önlenebilmesi amacıyla uçuş görevlileri gereken durumlarda şok tabancası kullanma yetkilerine sahipler. Bu yetki ince detaylar barındıran prosedürler ile kısıtlansa da genel olarak “uçuşun akıbetini tehlikeye atan ve diğer yolcular için tehlikeli bir duruma sebep olabilecek” durumlarda kullanımına izin vermiştir.
Uçağın arka kısmında servis daha iyi
Eğer uçağın arka kısmında oturuyorsanız, daha iyi servisten yararlanacaksınız. Bunun çok basit bir sebebi var; eğer uçağın ön kısmındaki yolcu kabin görevlisinden ekstra bir şey isterse bu durumu diğer koltuklarda oturan yolcular rahatça gözlemleyebileceklerdir. Eğer kabin görevlileri ön koltuktaki yolcunun isteğine olumlu yanıt verirlerse, diğer yolcuların da ekstra isteklerini kabin görevlilerine iletecekleri çok yüksek bir ihtimal. Bu sebeple, kabin görevlileri ön tarafta bulunan yolcuların ekstra taleplerine genellikle olumsuz cevap verebiliyorlar. Ancak bu durum arka tarafta oturan bir yolcu için geçerli değil. Abartılmaması şartıyla ekstra servisten ve ekstra ilgiden faydalanabilir.