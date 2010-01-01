ARMA 8x8 zırhlı aracının özellikleri

Otokar, 12-15 Eylül'de Londra'da gerçekleştirilecek ve Avrupa'nın en büyük savunma sanayisi ve güvenlik organizasyonlarından biri olan DSEI Fuarı'nda, tamamı Türk mühendisler tarafından geliştirilen ürünleriyle yer alacak. Firma fuarda, ARMA 8x8 zırhlı aracı ile ÜÇOK kule sistemini sergileyecek.
Birleşmiş Milletler görevleri başta olmak üzere, NATO ülkelerinde, Doğu ve Orta Avrupa bölgelerinden Afrika'ya kadar dünyanın farklı noktalarında 30 bine yakın askeri aracı kullanılan Otokar'ın yeni nesil çok tekerlekli modüler aracı ARMA 8x8, yüksek taktik ve teknik özelliklere sahip.