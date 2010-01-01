Asitli içecekleri fazla tüketirsek ne olur?

Biraz daha çalışabilmek ve uykusuzluğa direnebilmek için enerji içeceklerine başvuruyor musunuz? İşte enerji içeceği yüzünden beyin kanaması geçiren ve hayatı bir daha eskisi gibi olmayacak Austin'in hikayesi...
Aşağıda, aşırı enerji içeceği tüketimi yüzünden başının bir kısmını kaybeden bir adamın hikâyesini bulacaksınız.
ABD'de Kaliforniya eyaletinin başkenti Sacramento'da yaşayan fotoğrafçı Sara Endres, sağlık sorunlarına rağmen mutlu birlikteliklerini, yeni katılan sevimli üyeleriyle beraber devam ettiren çiftin fotoğraflarını çekti.
Merhaba, adım Brianna ve bu benim hikâyem...
Brianna adlı kadın da, yaşadıklarını Facebook üzerinden insanlarla paylaştı: Aşk, küçük bir şey değildir. Yalnızca telefon görüşmeleri, buluşmalar ve hatıralardan oluşmaz. Aşk, ummadığın durumlarda bile fedakârlık yapabilmektir. Aşk, özveridir.