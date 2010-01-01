Bayram tatilinin tadı Turkcell ile çıkacak

Turkcell’in popüler uygulamaları, Ramazan Bayramı’nda kullanıcılarına keyifli anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Tüm operatör müşterilerinin kullanabildiği TV+, fizy, BiP ve lifebox uygulamaları bayram boyunca kullanıcılarına ayrıcalıklar yaşatacak. Tüm filmlerini ücretsiz olarak izleyicisine açarak bayramı kutlamaya hazırlanan TV+, bayram tatiline özel şarkı listeleriyle fizy, bayramlaşmanın yeni hali BiP ve tatil fotoğraflarının güvenle saklandığı lifebox bu bayramın da vazgeçilmez uygulamaları arasında yer alacak.
Bayram tatilinde film keyfi TV+’ta
Turkcell’in televizyon platformu TV+, bayram boyunca kullanıcılarına doyasıya sinema keyfini yaşasınlar diye tüm filmlerini açıyor. Sınırsız film ayrıcalığı yaşayacak TV+ abonelerinin mobil televizyonu tatilde de her an yanlarında olacak. İsteyen tabletten, isteyen telefondan tüm içeriklere ulaşabilecek, bayram boyunca yolda, deniz kenarında keyifli vakit geçirebilecek. ‘Bayramda evdeyim’ diyenler ise 4K Ultra HD kalitesinde içeriklerin yanı sıra ailesiyle birlikte TV+’tan yerli-yabancı, komedi-aksiyon yüzlerce film seçeneğiyle tatilin tadını çıkarabilecek.
Müziksiz olmaz diyenlere fizy
‘Tatil müziksiz olmaz’ diyenlere fizy, yerli yabancı milyonlarca şarkıyı bayram boyunca ister yolculukta ister deniz kenarında kısacası tatilin her anında dinleme keyfi sunuyor. Son dönemde yeni albümleriyle müzik listelerine damgasını vuran Tarkan, Mazhar Fuat Özkan, Ebru Yaşar gibi sanatçıların albümlerine de fizy ile her an her yerden ulaşılabiliyor. Turkcell’liler fizy’de müzik dinlerken internet paketinden de harcamıyor.