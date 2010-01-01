Bilimin bile çözemediği Tutankamon laneti

Mısır'ın en meşhur krallarından olan Tutankamon'un mezarı 1922 yılında bulunduğundan beri keşif ekibinde yer alan veya mumyayı ziyaret eden çoğu kişi ateşli hastalıklar sayesinde ya öldü ya da hasta kaldı. Gizemi hâlâ çözülemeyen bu olayın ardından halk arasından 'lanetlenmiş' olarak yayılmaya başlandı.
Mısır'da yaşamış firavunlardan Tutankamon'un mezarı bulunduğunda, kapısı bu şekilde kilitlenmiş haldeydi.
Milat'tan Önce 1323 yılında ölen Firavun Kral Tutankamon'un mezarı 1922'de keşfedildiğinde, kapısındaki halatlarla bağlanmış ve mühürlenmiş kilit, aradan geçen 3245 yıla rağmen hala sağlamdı.
Kapının üstündeki mühürlü kilit, İngiliz kaşif Howard Carter'ın ekibindeki fotoğrafçılar tarafından böyle görüntülendi.
Mısır'ın en meşhur krallarından olan Tutankamon'un mezarı 1922 yılında bulunduğundan beri keşif ekibinde yer alan veya mumyayı ziyaret eden çoğu kişi ateşli hastalıklar sayesinde ya öldü ya da hasta kaldı. Gizemi hâlâ çözülemeyen bu olayın ardından halk arasından 'lanetlenmiş' olarak yayılmaya başlandı.