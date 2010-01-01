Bitcoin hakkında merak edilen her şey

Bitcoin, heryerde herkese anında ödeme imkanı sunan, merkezi olmayan dijital kriptoparadır. Bitcoinler satın alınabilir, satılabilir ve diğer para birimleriyle takas edilebilirler. Bitcoin kabul edilebilir bir seviyede gizlilik ve anonimlik sağlar. Bitcoin kullanıcıları gizli anahtarlarıyla bitcoin ağındaki işlemlerinin sahipliğini ispatlar ve kendilerine ait değeri harcayabilir, yeni sahibine transfer edebilirler.
2009 yılından ortaya çıkan ve her geçen gün popülaritesini arttıran Bitcoin, şimdilik yönlendirilemeyen bir güç olarak karşımıza çıkıyor. Merkezi olmayan bu güç, doğal olarak finans piyasalarını, büyük bankerleri ve global ölçekli bankaları korkutuyor. Çünkü Bitcoin herhangi bir kuruma, ülkeye ya da kişiye bağlı değil!
Üstelik bağımlı hale de getiremiyorsunuz. Kısacası, tamamen özgür bir sanal para birimidir. Bu sistem doğası gereği parayı amaç olmaktan bir nebze olsun çıkarıp araç haline getiriyor. Bu bakımdan Bitcoin, mevcut finansal sistemin ısrarla görmezden gelmeye çalıştığı ancak başaramadığı yeni bir deneysel teknolojidir! Tüm dünyada bitcoin kullananların sayısı 1 milyona ulaşmış durumda. -฿- ile sembolize edilmiştir. "BTC" tüm dünyada kabul edilen kısaltmasıdır.