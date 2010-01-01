Bitcoin nasıl korunuyor? İşte Bitcoin karargahı

Dünya ekonomi piyasalarını kasıp kavuran sanal para birimi 'bitcoin'in merkezi İsviçre'de bir dağın başında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma askeri bir sığınak... Şirketin yetkililerine göre yapının sağlamlığından bu dağ dünyanın en güvenli yeri olma özelliğine sahip. Hem fiziksel hem de siber saldırıları karşı çok korunaklı bir yer.
Dünya ekonomi piyasalarını kasıp kavuran sanal para birimi 'bitcoin'in merkezi İsviçre'de bir dağın başında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma askeri bir sığınak... Şirketin yetkililerine göre yapının sağlamlığından bu dağ dünyanın en güvenli yeri olma özelliğine sahip. Hem fiziksel hem de siber saldırıları karşı çok korunaklı bir yer.
Bitcoin bankasının konumu güvenlik gerekçesiyle açıklanmazken, içerisinde tam olarak ne kadar kripto para olduğu da paylaşılmıyor. Bankanın içerisinde gerçek Bitcoin'ler bulunmuyor. Burayı teorik bir banka yapan şey Bitcoin'leri koruyan özel ve şifrelenmiş sunucular barındırması.