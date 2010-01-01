Bitcoin nasıl oynanır? Bitcoin nasıl para kazandırır?
Teknolojinin gelişmesiyle paralel olarak ortaya çıkan ticaret anlayışı sürekli farklı boyutlarda kendini gösteriyor. Son beş yıldır popüler haline gelen sanal para birimi Bitcoin büyük bir ilgi görmekte. Peki nedir bu Bitcoin? Bitcoin nasıl oynanır? Bitcoin nasıl para kazandırır? Dijital para birimi Bitcoin, herhangi bir bedel, ücret ödemeden kullanılır. Bitcoin, herhangi bir merkezi olmayan, yirmi dört saat çalışan güçlü bilgisayarlarla yapılmakta 'madenciler' üzerinden işlenmektedir.