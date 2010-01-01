Bu sorulara en düşük 10 bin TL maaş

Teknoloji devi Apple, Facebook ve Google'da çalışmak pek çok insanın hayali. Peki en düşük 10 bin TL maaşın verildiği Facebook ve Google'da işe başlamak için iş görüşmesinde hangi sorularla karşılaşıyorsunuz?
Apple'ın soruları: Yazılım mühendisi adayına: “Elinizde 100 adet bozuk para var. Hepsinin bir yazı bir de tura tarafı var. 10 tanesinin tura yüzü, 90 tanesinin yazı tarafı üstte. Hangisinde neolduğunu anlamak için ne görme ne de dokunma şansınız var, ancak paraları eşit şekilde bölüştürmeniz gerekiyor. Nasıl yaparsınız?”