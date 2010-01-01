Bunlar da dünyanın en güçsüz 10 ordusu

Ülkelerin askeri güçlerine göre sıralandığı "2017 Küresel Ateşgücü" listesi; toplam nüfus, silah altına alınabilecek nüfus, teknolojik gelişmişlik, endüstri, rekabet gücü, coğrafi koşullar, lojistik esneklik ve doğal kaynaklar gibi etmenlerden oluşan 50 kriter üzerinden puanlanarak oluşturuldu. Toplam silah sayısının yanı sıra, envanterindeki çeşitliliğin ve stratejik önemdeki silahlarının da hesaba katılmasıyla ülkelerin sıralandığı listede, nükleer silahlar dikkate alınmadı. Askeri ittifaklar ve kaynak paylaşımının da göz önünde bulundurulduğu listede 133 ülke yer aldı. Gözler, "Globalfirepower.com" sitesinde duyurulan bu listenin hep en üstünde yer alan ülkelere çevrildi. Ancak bir de listenin sonlarında yer alan güçsüzler var. Listenin sonunda hiçbir Avrupa ülkesi yok. Hem geçmişte hem de bugün iç savaşların, krizlerin, askeri darbelerin süregittiği Güney Asya, Afrika ve Güney Amerika ülkeleri var. İşte dünyanın en güçsüz ordusuna sahip 10 ülkesi....
123- Dominik Cumhuriyeti
Karayipler'deki bir adada Haiti'ye komşu olan Dominik Cumhuriyeti de "2017 Küresel Ateşgücü" listesinin 123. sırasında. 10 milyon 606 bin 865 nüfuslu ülkenin ordusu, 50 bin 925'i muvazzaf, 15 bini yedek 65 bin 925 askerden oluşuyor. Kara kuvvetinde 6 taarruz tankı, 20 zırhlı savaş aracı, 20 çekili topu bulunan Dominik Cumhuriyeti'nin Hava kuvvetleri ise, 58 uçak ve 26 helikopterden oluşuyor. Ülkenin Deniz Kuvvetleri ise 33 gemiye sahip, bunlardan 24'ü karakol gemileri. 5 milyon 133 bin kişilik iş gücü barındıran ülke, 5 büyük limana, 19 bin 705 kilometre karayoluna, 496 kilometre demiryoluna sahip; 36 da havaalanı var. 26 milyar 050 milyon dolar dış borcu, 6 milyar 924 milyon dolar dış ticareti 161 milyar 900 milyon dolarlık satın alma gücü bulunan Dominik Cumhuriyeti'nin askeri harcamalara bütçeden ayırdığı pay ise 110 milyon 850 bin dolar. 1,288 kilometre denize kıyısı, Haiti ile 376 kilometre kara sınırı var.
124- Laos
7 milyon 019 bin 073 nüfuslu Güneydoğu Asya ülkesi Laos'un ordusu, 30 bini muvazzaf, 100 bini yedek 130 bin askerden oluşuyor. Kara gücü 55 taarruz tankı, 185 zırhlı savaş aracı, 149 çekili toptan oluşan Laos'un hava kuvveti ise, 25 uçak ile 22 helikopterden oluşuyor. Denize kıyısı olmayan ülkenin 36 nehir gemisinden oluşan bir filosu 4 bin 600 kilometrelik su yolları üzerinde faaliyet gösteriyor. İş gücü 3,5 milyon kişiden oluşan Laos, 39 bin 568 kilometre karayolu ve 41 havaalanı var. 11 milyar 980 milyon dolar dış borcu olan Laos'un dış ticaret hacmi 1 milyar 24 milyon dolar, satın alma gücü ise 40 milyar 960 milyon dolar. Laos'un savunma bütçesi ise 18 milyon 500 bin dolar. 236 bin 800 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip ülkenin, Vietnam, Kamboçya, Tayland ve Myanmar ile 5 bin 274 kilometre kara sınırı var.