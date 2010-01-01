Casio'nun efsane saatlerini hatırlıyor musunuz?

Casio, geçen yıl piyasaya sürdüğü akıllı saati WSD-F10'un yenilenmiş modeli olan WSD-F20'yi, CES 2017 etkinliğinde tanıttı. Saat, sağlam kasası ile, tamamen outdoor kullanımına odaklanmış gibi görünüyor. Dahili GPS özelliği sunan WSD-F20, aynı zamanda çevrim dışı kullanım için harita indirmeye de izin veriyor. Böylece Casio, WSD-F10 kullanıcılarının en çok istedikleri özelliği de, yeni saatine eklemiş oluyor.
Android Wear 2.0 işletim sistemi ile gelen WSD-F20, bu işletim sistemine sahip ilk modellerden biri olmayı başarıyor. Tam olarak Pro Trek Smart WSD-F20 olarak adlandırılan saat, balıkçılıktan bisiklete kadar, pek çok spor dalı için özel uygulamalara sahip.