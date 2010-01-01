Chevrolet Traverse 2018

Chevrolet yeni 2018 Traverse'ı tanıttı. Tamamen yeniden tasarlanan Traverse, cesur ve rafine tarzda sarılı olarak, her yaştan yolcuyu ve yaşam tarzını rahat ve bağlantılı tutmaya yardımcı olan teknolojileri sunuyor.
Global Chevrolet'in Başkanı Alan Batey, "Tamamen yeni Traverse, çok yönlülüğü olan müşterilerin ihtiyaç duyduğu ve düşüncelerini geniş bir tasarımla sevdikleri segmentle mükemmel bir stil ve rahatlık sunuyor" dedi. "Sizin güvenli, rahat yolculuk yapabilmeniz için tasarlanmış orta boy SUV."