Citroen'in yeni konsepti Aircross

Citroën Advanced Comfort programı kapsamında geliştirilen C-Aircross Concept, sade ve ferah kabini, kullanılan sıcak malzemeler ve hayatı kolaylaştıran teknolojileriyle markanın ürün stratejisinde ulaştığı yeni seviyeyi gösteriyor.
C-Aircross Concept’in birbirinin aksi yönde açılan kapılarından geçilen gri ve turuncu renkli grafik dizayna sahip iç mekanında, insan vücudunun formunu alan alkantara kaplı özel koltuklar ve kumaş açma kollarına sahip çekmecelerden oluşan kullanışlı saklama çözümleri bulunuyor.