Dev bataryalı en güçlü telefonlar

Akıllı telefon üreticilerinin hedeflerinden biri de telefonların şarj ömrünü uzun tutabilmek. Kullanıcıların şu anda en büyük sorunu ve telefonda aradığı özellik batarya kapasitesi.Şimdi ise 2 gün şarj etmediğimiz bir telefon olduğunda pil ömrünün çok iyi olduğundan bahsediyoruz. Artık birçoğumuz yanımızda harici piller taşıyoruz. Ünlü markalara ait en güçlü pile sahip akıllı telefonlar bile eski günleri aratıyor.
Elbette büyük, parlak ve dokunmatik ekranlar, yüksek çözünürlüklü video izlememizi ve kaliteli oyunlar oynamamızı sağlayan işlemciler, sürekli Wi-Fi ya da 4G bağlantısı gibi özellikler doğal olarak pilleri hızlıca tüketiyor. Pil teknolojisi artan donanım gücüne ayak uydurmaya çalışıyor ama bu çok kolay değil.