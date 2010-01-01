Dikkat çekmeyen önemli ayrıntılar

Sık uçak yolculuğu yapan tecrübeli insanlar hariç çoğu kişinin bilmediği uçaklarla ilgili küçük ayrıntılar var. Bu ayrıntılar kimi zaman hiç dikkatinizi çekmemiş olabilir.
Çoğu uçakta bulunan bu kancalar acil çıkış slaytını kullanmaya yarar. Güvenlik ipi kancaya geçirildikten sonra yolcular kolaylıkla tahliye edilir.
Uçak penceresinde bulunan bu delik sayesinde kabin içindeki basınç dengeleniyor. Ayrıca bu delik, 3 katmanlı uçak camında nem tutulmasını sağlıyor. Böylelikle camın buğulanması veya buz tutması önleniyor.