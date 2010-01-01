DS 7 Crossback 2018

DS 7 Crossback, çok çeşitli özelliklere sahip şık bir araçtır. Özerk sürüşe ilk adımını atan, DS ACTIVE LED VISION, DS CONNECTED PILOT ve DS SÜRÜCÜ ATTENTION ASSIST gibi yenilikçi teknolojiler hem sürücü hem de yolcular için güvenlik, konfor ve huzuru artırıyor.
Dış cephede, daha fazla kişiselleştirme seçeneğine sahip olan DS konseptini yansıtan dört adet DS Inspiration ambiyansının bulunduğu iç mekanda, dış cephede yeni bir elmas efektli ızgara, yatay krom DS Wings ve LED dönen farlar gövde cephesinde dinamik çizgiler oluşturuyor.