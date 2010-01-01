Dünya ülkelerinin füze menzilleri

RUSYA
Hava savunma sistemi gelişmiş ülkeler arasında ön plana çıkan ilk ülke Rusya. Rusya'nın elinde S 400 füzesi bulunuyor. Bu sistem herhangi bir füzeyi 400 km ileriden teşhis ederek imha edebiliyor. Düşük iz bırakan hedeflerin dahi teşhis edilmesi hedeflenmiştir.
Saniyede 4,8 km gibi çok yüksek hızla balistik füzeyi önlemesi planlanmıştır. İki farklı füze tipi tasarlanmıştır. Birincisi 400 km. menzilli Büyük füze (big misille). Diğeri ise 120 km. mesafe içinde uçak ve uçaktan atılan füzelere karşı etkili olan 9M96tipi füzedir.