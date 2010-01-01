'İki kişinin bildiği sır değildir' gerçeği birazdan öğrenceklerinizin ardından hurafe olacak. Dünya üzerinde sadece iki kişinin bildiği 7 sır var. Buyrun öğrenelim bu iki kişinin bildikleri sırlar ne hakkındaymış...
Bunlardan bir tanesi Coca Cola'nın Formülü. Coca Cola bir çok kola markasına rağmen hala dünyanın lideri konumunda. İçindekileri herkes merak ediyor ama formülü sadece 2 kişi biliyor. Ve hatta söylentilere göre 2 kişi de formülün yarısını biliyor ve ancak birlikteyken gerçek formül ortaya çıkıyor. Formülün orjinali ve kopyaları Atlanta'daki Suntrust bankasında tutuluyor. Ayrıca şirketin politikaları arasın da sırrı bilen 2 kişinin aynı uçaklarda seyahat etmesi yasak.
KFC baharat karışımı
Kentucky Fried Chicken, Dünya'da ünlü fast food zincirlerden biridir. Bu başarının sırrı tamamen bir sır! Bize parmaklarımızı yedirten tavukların baharatıdır ve bu baharatın içinde ne olduğu yıllardır bir sır olarak saklanıyor.