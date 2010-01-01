Dünyadaki en pahalı ve konforlu uçaklar

Teknolojinin baş döndürücü gelişmesine paralel büyüyen havacılık sektöründe birbirinden ilginç ve sınırları zorlayan uçak modelleriyle karşılaşmak mümkün. En pahalı ve konforlu uçakların fiyatları el yaksa da zevk düşkünlerinin vazgeçilmezidir....
Havayolu taşımacılığı her geçen süre daha da gelişiyor. Sıradan insanlar havayolu şirketlerinin yolcu uçaklarını kullanırken, zenginler ise kendi zevklerine göre kişiselleştirdikleri lüks jetleriyle seyahat yapıyor. The Richest sitesi dünyanın en pahalı uçaklarını araştırdı. İşte o servet değerindeki o uçaklar...
11. BOMBARDIER GLOBAL 7000 - 72.8 milyon dolar
Kanadalı üretici tarafından piyasaya sürülecek son model uçak ilk uçuşunu 2016 kasım ayında gerçekleştirdi. 500 saatlik başarılı denemenin ardından Bombardier'in Kanada fabrikasında 2 uçak daha yapılmaya başlandı. Gulfstream G650ER ile rekabet edecek Bombardier Global 7000, GE Passport turbofan motora sahip saatte 0.925 Mach ayani 1142 kilometre hıza çıkabiliyor.13 bin 700 kilometre uzunluğunda bir uçuş menziline sahip uçak ile denizaşırı uçuşlar rahatlıkla yapılabiliyor. ABD - Singapur, Kanada - Güney Afrika, Dubai - ABD, Çin - Meksika arası kesintisiz seyahat dahi mümkün.