Dünyadaki en tehlikeli 11 bölge

Danakil Çölü / Eritre
50 derece sıcaklık, sayısız aktif volkan, toksik gazları tükenen sıcak su kaynakları ve inanılmaz güzel bir manzara. Çoğu kişi bu korkunç yeri "Yeryüzü cehennemi" olarak nitelendiriyor ancak her yıl buraya yüzlerce maceracı ziyaret ediyor. Bölgede rehbersiz bulunmak yasak.
Washington Dağı'nın zirvesi dünyadaki en hızlı rüzgarlara ev sahipliği yapmaktadır. Şimdiye kadar kaydedilen en yüksek hız saatte 327 kilometre saattir. Burada tehlikeli olan sadece rüzgarlar değil, hava sıcaklığı sıfırın altında 40 dereceye kadar düşer. Bölgedeki sürekli kar yağışı da devam etmektedir ve bu Washington Dağı'nı dünyanın en tehlikeli zirvesi yapar.