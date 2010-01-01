Dünyadan sıra dışı meslekler

Haftanın belkide 6 günü sabahtan akşama kadar zor veya sıkıcı işler yapıyoruz fakat öyle farklı işler var ki birde üstüne para mı veriyorlar diyeceğiniz türden..
1- Evcil hayvan mama test edici: Hayvanlar bizim dostlarımızdır bu yüzden lezzetli ve besleyici yemek yemelerini sağlamak zorundayız. Evcil hayvan gıda test ediciler Tatları değerlendirmek ve kalite standartlarına uygun olup olmadığını kontrol etmek için hayvan yemi tadarlar.
2- Böcek yiyici: Fear faktör gibi şovları izlemişsinizdir, zorluklardan biri canlı böcek veya iğrenç bir şey yemektir. Bunların yemek için uygun olduğundan emin olmak için, şirketler test görevlisi kiralar. Onlardan başka kimsenin yaralanmayacağından emin olmak için korkunç yiyecekleri deniyorlar. Yüksek risk olduğundan ücreti yüksektir.
3- El ayak modeli: Başarılı bir model olabilmek için inanılmaz bir vücuda sahip olmanız gerekmiyor. Çekici elleriniz veya güzel ayaklarınız varsa, şöhret dünya sizi bekliyor. Ayrıca bazı ürünler için çirkin ayaklar veya eller aranıyor.