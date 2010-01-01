Dünyanın en büyük akvaryumları

15 - TurkuaZoo / İstanbul / Türkiye
Toplam su tankı hacmi 7 milyon litre. Akvaryumda kaplan köpekbalığının yanı sıra 25 bin deniz canlısı bulunuyor. Ayrıca ziyaretçiler dünyanın en uzun sualtı tünellerinden birine sahip olan akvaryumda deniz yaban hayatını gözlemleyebilir.
14- Burgers'ın Okyanusu / Arnhem / Hollanda
Hollanda'nın Arnhem kentindeki akvaryum Hint Okyanusu'nda doğal olarak bulunan deniz yaşamına ev sahipliği yapan 8 milyon litrelik deniz suyu akvaryumudur. Akvaryum, Avustralya'nın dışında bir akvaryumda tutulan en büyük canlı mercan resifine sahiptir.
Ulusal Akvaryum / Baltimore / ABD
Ulusal Akvaryum, ABD'deki en büyük ve en ünlü akvaryumlardan biridir. 1981'de açılışından bu yana, 51 milyondan fazla konuk ağırladı. Toplam 8.3 milyon litre su hacmi ile, ödüllü yaşam alanlarında yaşayan 20.000 balık, kuş, amfibi, sürüngen ve deniz memelisine ev sahipliği yapmaktadır.