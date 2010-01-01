Dünyanın en güçlü ordusu hangisi? 2017

Ülkeler arasında işler kızışmaya başlayınca ortaya "Dünyanın en güçlü ordusu hangisi?" sorusu çıkıyor. Peki Dünyanın en güçlü ordusu hangisi? Türkiye listede kaçıncı sırada? Birçok değişkeni göz önünde bulundurarak dünya ordularının güç endeksini belirleyen Global Firepower sitesi 126 ülkeden oluşan yeni listesini yayınladı. Listeye göre daha önce 10'uncu sırada olan Türkiye, 2 sıra yükselerek 8'inci sıraya oturdu. Listenin ilk üçünde sürpriz yok. ABD, Rusya ve Çin yerini koruyor. Almanya ise Türkiye'nin gerisine düştü.
Nihai sıralama listesi, devletlerin güç endeks skorunu belirlemek için kullanılan 50'den fazla faktöre dayanmaktadır. Bu uygulama, küçük ama teknolojik açıdan daha gelişmiş milletlerin daha büyük ama daha az gelişmiş milletler ile rekabet etmesine imkan tanımaktadır. Listeyi tasfiye etmek için mükafat ve ceza şeklinde düzenleyiciler kullanılmıştır. Nihai sıralamayı incelerken dikkat edilmesi gereken birkaç nokta şunlardır:
* Sıralama; basitçe herhangi bir ülkenin toplam mevcut silah sayısına dayanmaktansa, mevcut ateş gücündeki denge durumunu ortaya koyan bütün rezervler içindeki silah çeşitliliğine odaklanır. (örneğin; 100 mayın tarama gemisi, 10 uçak gemisinin stratejik ve taktiksel değerine eşit sayılmamıştır.)