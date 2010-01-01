En az yakan hem alt sınıf hem de lüks dizel otomobiller
Dizel araçlara yönelen otomobil kullanıcıları, bu araçlar için ortalama olarak 5-10 bin lira arasında fark ödemek zorunda kalıyor. Benzinli otomobillere göre daha az yakıt harcaması yapan dizel otomobillerde, kilometrebaşına 15 kuruşluk yakıt harcanıyor. Hem lüks hem dizel isteyenler için de birçok seçenek var. Lüks dizel araçlarda; kilometrebaşına harcanan yakıt 58 kuruşa kadar çıkıyor. İşte en az yakan hem alt sınıf hem de lüks dizel otomobiller...