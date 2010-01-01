En çok bilinen 7 sembolünün altında yatan gizli anlamlar
Dünyanın en çok kullanılan sembollerinin altında yatan anlamlarını ve bu sembollerinin ortaya çıkış hikayelerini biliyor musunuz? Aralarında kalp, bluetooth ve barış gibi çok önemli sembolleri olduğu, bu sembollerin çıkış hikayelerini ve sembollerin altında yatan gizemleri aktarmaya çalıştığımız içeriğimiz sizlerle…
1# The Ampersand “&” ( VE İşareti)
Ampersand sembolü Türkçe’de “ve” anlamına gelen Latince’deki “et” kelimesinden üretilmiştir. Antik Roma zamanı yazımı hızlandırmak amacıyla Cicero’nun kişisel asistanı Tiro tarafından bulunan “Tironian Notes” sistemi içinde en meşhur olanıdır.
İngilizce’de alfabenin A’dan Z’ye sayılmasından sonra söylenen “And per se” sözcüğünden türetilen Ampersand, E ve T harflerinin birleşmesiyle günümüzdeki şekline kavuşmuştur.
2# Kalp Sembolü
Vücudumuzda bulunan organ kalp ile sembol olarak kullanılan kalp arasında hiçbir benzerlik olmadığını hepimiz biliyoruz. Peki ama bu kalp sembolü nereden çıktı? İşte teoriler;
– Kuğuların göl ortasında birleşmesi sonucu aldıkları şekilden türetildiği iddia edilen kalp sembolü, kuşların ömür boyu bir arada olmalarından dolayı sevgi, sadakat ve özverinin temsilcisi olmuştur.
– Başka bir hipotez kalp sembolünün kadını temsil ettiği ve pelvisi temsil ettiğini iddia etmektedir. Antik Yunanlılar zamanından kalan ve Afrodit için yapılan bu tapınaklarda görülen bu sembol, modern kalp sembolünün başlangıcı olarak kabul edilmiştir.
– Son teoriye göreyse sarmaşık yaprağını temel alarak üretilen kalp sembolü, şarap tanrısı Dionysos’u çağrıştırmaktadır.