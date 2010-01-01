En iyi 10 iPhone 8 özelliği

1. Üç yeni iPhone modeli
Üç yeni iPhone modeli de 2017 yılının ikinci yarısında geliyor: OLED panelli (iPhone 8) yepyeni bir tasarıma sahip iPhone ve mevcut iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerine göre yükseltmeleri temsil eden LCD ekranlı iki iPhone.
2. iPhone 8 tam ekran tasarım alacak
Telefon, şu anda küresel olarak mevcut olan herhangi bir akıllı telefonun ekran-gövde oranının en yüksek değerine sahip olacak. Her şey, en üstteki tuhaf kesime atıfta bulunan yeni bir 'çentikli gösterim' sayesinde.