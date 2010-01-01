En iyi 10 iPhone 8 özelliği

1. Üç yeni iPhone modeli Üç yeni iPhone modeli de 2017 yılının ikinci yarısında geliyor: OLED panelli (iPhone 8) yepyeni bir tasarıma sahip iPhone ve mevcut iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerine göre yükseltmeleri temsil eden LCD ekranlı iki iPhone.

2. iPhone 8 tam ekran tasarım alacak Telefon, şu anda küresel olarak mevcut olan herhangi bir akıllı telefonun ekran-gövde oranının en yüksek değerine sahip olacak. Her şey, en üstteki tuhaf kesime atıfta bulunan yeni bir 'çentikli gösterim' sayesinde.

3. iPhone 8'de yepyeni bir sanal Home tuşu olacak Ne yazık ki, düğme parmak izi tanımayı desteklemiyor. Söz konusu iPhone modelinde hiç parmak izi tanıma özelliği bulunmayacak.