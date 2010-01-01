En iyi şarj ömrüne sahip akıllı telefonlar

Akıllı telefonlar konuşma ve haberleşme ihtiyacımızın dışında pek çok gündelik işimizi de görmemizi sağlıyor. Fakat tükenen bataryalar nedeniyle yarı yolda da kalabiliyoruz. Sürekli şarj etmek için çabalamakta istemiyoruz...
İnsanlar artık telefon alırken şarjının ne kadar süre gittiğine çok dikkat ediyor. mAh değerleri ilk bakılan özellikler arasında ama tek başına mAh değeri batarya süresini anlamak için yeterli değil. Ekran genişliği, çözünürlük, güç verimi gibi...
İnsanlar artık telefon alırken şarjının ne kadar süre gittiğine çok dikkat ediyor. mAh değerleri ilk bakılan özellikler arasında ama tek başına mAh değeri batarya süresini anlamak için yeterli değil. Ekran genişliği, çözünürlük, güç verimi gibi...