Evde enerji tasarrufunun 10 yolu

Türkiye’de enerji ve ısı tasarrufu bilincini artırmayı amaçlayan ve bu amaçla kamu yararına etkinlik gösteren ETADER (Enerji ve Isı Tasarrufu Derneği), kullanmadığımız aygıtları kapatmak gibi tasarruf alışkanlıkları edinmenin yanı sıra çoğu uygun maliyetlerle kolayca uygulanabilecek şu tasarruf çözümlerini de öneriyor:
En verimli tasarruf çözümlerinin genellikle çok uygun maliyetlerle gerçekleştirilebildiğini söyleyen ETADER Başkanı Zafer Yavuztürk, "İhtiyaç duyduğumuz enerji ile ihtiyaç dışı tüketimi, yani israfı ayırt etmemiz gerekir, bunun tek yolu enerji tüketimini ölçen aletler kullanmak" diye konuştu.
Mantolama yaptırın: Mantolama kışın sıcak havanın dışarıya çıkmasını, yazın ise sıcak havanın içeriye girmesini engelleyerek enerji tasarrufu sağlar. 2017 yılına kadar alınması yasal zorunluluk haline gelen enerji kimlik belgesi için de öncelikle dış cephe mantolaması şartı aranıyor.