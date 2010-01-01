Facebook'un ilk çalışanları şimdi nerde?

Facebook, aradan geçen sürede 2 milyara yakın kullanıcıya ulaştı ve 73.5 milyar dolarlık marka değeriyle dünyanın en değerli 4. firması oldu. Peki aralarında bir Türk mühendisin de olduğu bu şirketi kuranlar ve ilk çalışanları ne yapıyor? İşte cevabı.
DUSTIN MOSKOVITZ, oda arkadaşı Zuckerberg ile birlikte Facebook'u kurdu ve Harvard'ı birlikte bırakıp Kaliforniya'ya giderek platform üzerinde çalışmaya başladılar. Moskovitz çalıştığı 5 yıl boyunca Facebook'ta CTO yani Baş Teknoloji Sorumlusu olarak görev yapmıştı.