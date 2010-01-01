Ferrari'nin yeni modeli 812 Superfast'in haziranda Türkiye'de
Bu sene 70. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Ferrari, gelmiş geçmiş en hızlı ve güçlü modeli olan 812 Superfast'i 87. Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarında tanıttı.Ferrari'nin yeni modeli 812 Superfast'in haziranda Türkiye'de satışa çıkması bekleniyor.
Türkiye'de yaklaşık 700 bin euroluk anahtar teslim fiyatı ile satışa sunulması öngörülen 812 Superfast, sportif hatları ve boyutlarıyla 1969 model 365 GTB4'ün arka kısmını andıran, fastback özelliklerine sahip.
6.5 litre V12 yapılı 789 HP'lik motora sahip otomobil, 7 bin d/d'de 718 Nm'lik maksimum tork değeri sunuyor. 340 kilometrelik son hıza sahip olan Ferrari 812 Superfast, 0-100 km/s hızlanmasını 2,9 saniyede tamamlıyor.