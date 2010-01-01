Game of Thrones (Taht Oyunları) 16 Temmuz'da beyaz ekrana dönüyor
Milyonlarca izleyicinin merakla beklediği Game of Thrones (Taht Oyunları) 16 Temmuz'da beyaz ekrana dönüyor. 'Winter is coming' (Kış geliyor) mottosunun ilk defa bu denli hissedileceği dizinin 7'nci sezon çekimleri için doğru zamanın beklenmesi nedeniyle yaklaşık 1.5 yıldır ekranda olmayan Game of Thrones ile ilgili hafızanızı tazelemeniz için serinin en dikkat çeken anlarını hatırlamakta fayda var.
DİKKAT: YAZININ İLERLEYEN KISIMLARINDA DİZİNİN YAYINLANAN BÖLÜMLERİNİN TAMAMINI İZLEMEYENLER İÇİN SPOILER DEĞERİ TAŞIYAN BİLGİLER BULUNMAKTADIR.
İşte son 6 sezonda Game of Thrones'ta yaşanan önemli olaylar...
Game of Thrones'u ve uyarlandığı kitabı bu kadar popüler yapan pek çok neden sayılabilir ama belki de hikayeyi bu denli bir küresel fenomene çeviren şey ana kahramanlarını hiç beklenmedik bir anda hikayeden çıkartıp yeni hikayelere yol açması. Dizinin en beklenmedik anlarından birisi de o dönemde en popüler oyuncularından birisi olan Ned Stark karakterini öldürmesiydi.