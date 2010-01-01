Gittikçe yaygınlaşan Earthship tarzı evler

Evin özelliklerinden dolayı pek çok kişi tarafından talep ediliyor. Earthship evlerde, kendi elektriğini üretme, yağmur suyuna içme suyuna çevirme, atık su arıtması, pasif ısıtma ve soğutma, gıda üretimi ve çöpe atılmış malzemlerden kullanmak gibi özelliklere sahiptir.
İlk defa 1970'lerde mimar Michael Reynolds tarafından geliştirilen Earthship tarzı evler, genellikle at nalı şeklinde olup coğrafi konumuna bağlı olarak kalın duvarları sayesinde soğuk ve sıcak dış hava sıcaklıklarında doğal olarak iç sıcaklığı regüle eden termal kütle sağlar.