Google, balon projesiyle dünya genelinde internete erişimi sağlayacak
Google aylar önce kırsal kesimlere de internet götürebilmek için hazırladığı projeyi basınla paylaşmıştı.Google, kırsal alanlarda ve gezegenin uzak bölgelerinde internete erişimi sağlamak üzere dev balonlarla kurmayı tasarladığı internet ağı için önemli bir sorunu aştığını duyurdu.
Projeyi yürüten şirketin Google X araştırma departmanına bağlı çalışan "Project Loon" ekibi, makine öğrenme yöntemi sayesinde balonların hareketini belirleyen hava akımı sistemlerini tahmin edebilir hale geldiklerini bildirdi.