Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL'de göreceğimiz yeni özellikler
1. Portre Modu ile tek kamera
Diğerlerinin iki kameraya ihtiyacı olan şey, Google sadece bir tane ile çalışır. Profesyonel bir DSLR fotoğraf makinesine benzer şekilde, fotoğrafın arka planını bulanıklaştırabileceğiniz modaya uygun Portre Modu'ndan bahsediyoruz.
2. OIS + EIS, telefonda ilk kez aynı anda çalışır
Pixel 2 serisi videolar için bir sonraki seviyeye büyük bir istikrar getiriyor. Telefonlar, füzyon sırasında eşzamanlı olarak optik stabilizasyon ve elektronik stabilizasyonu kullanan ve etkilenen videoları daha az sarsıntı ve titreşimle ilk kez kullanan ilk kişilerdir.