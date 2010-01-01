Google'ın hayret veren çalışma şartları!

Google'ın 'dünyanın en kaçık iş yeri' olarak da bilinen ofisinde Google çalışanlarını şımartmak için dünyanın en güzel oyun alanını anımsatan bir ofis sunuyor.5bin sterlinlik uyku kozalarında öğle uykuları,karavanlarda toplantılar, köpekler için personel kartları, ve kantinde ücretsiz ıstakoz günlük hayatın olağan bir parçası.Çatıların üstündeki çayırlarda yetişen çilekler, üç şeritli olimpik yüzme havuzu, ses geçirmeyen 'uyku kozaları,’ kaşmir göz maskeleri ve kaz tüyü yorganlar.
Google, endüstride yaratıcılık teşvik eden eksantrik ofis alanlarıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor. Gelecek sene inşası başlayacak olan 11 katlı, 1 milyar sterlinlik Google merkez binasının planları bir koşu pisti, basketbol sahası ve 24 saat boyunca açık masaj odaları içeriyor.