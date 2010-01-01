Hergün karşılaşıyorsunuz ama ne işe yaradıklarını bilmiyorsunuz
Muhtemelen daha önceden hiç fark etmediğiniz, petrol göstergesindeki o küçük üçgen, pompa kapısının arabanın hangi tarafında olduğunu gösteriyor - yani artık benzin doldurmadan önce arabadan inip bunu kontrol etmeye ihtiyacınız olmayacak.
Bazı gömleklerin arkasında bulunun bu halka 1960'lı yıllarda ortaya çıktı. Halkanın amacı askı yokluğunda gömleğin kırışmasını önlemek için bir yere asmanızı sağlamak. Aynı zamanda Amerikan üniversitelerinde erkekler bu halkayı kopararak bir ilişki içinde olduklarını gösterirlermiş.