Herkesin bilmediği Android 7.0 Nougat özellikleri

Herkesin bilmediği Android 7.0 Nougat özellikleri. Çoklu pencere (aynı ekranda iki uygulama çalıştırma) Bu özellik için bir uygulamayı kullanırken ekranın diğer kısmında açmak istediğini uygulamanın üzerine basılı tutmanız gerekiyor. Not: Bu özellik her uygulamada kullanılamıyor.

Bildirimdeki ikonlara uzun basarak, ayarların ilgili menüsüne girebilirsiniz.

Ayarlar bölümünden Telefon Hakkında kısmında bulunan Android Versiyon Numarasına uzun tıkladığınızda çıkan gizli öğeye göz atan meraklılar, N yazısını gördüklerinde sürekli tıklayarak küçük bir kedi emojisi göreceksiniz.