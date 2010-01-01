Herkesin bilmediği Android 7.0 Nougat özellikleri.
Çoklu pencere (aynı ekranda iki uygulama çalıştırma) Bu özellik için bir uygulamayı kullanırken ekranın diğer kısmında açmak istediğini uygulamanın üzerine basılı tutmanız gerekiyor. Not: Bu özellik her uygulamada kullanılamıyor.
Ayarlar bölümünden Telefon Hakkında kısmında bulunan Android Versiyon Numarasına uzun tıkladığınızda çıkan gizli öğeye göz atan meraklılar, N yazısını gördüklerinde sürekli tıklayarak küçük bir kedi emojisi göreceksiniz.