Honda Civic Si Coupe 2017

Yeni Sivil Toplum Si, modelin 44 yıllık tarihinde en kapsamlı ve en iyi performansa sahip olan 10. kuşak Civic platformunu temel alıyor ve Si'nin eğlenceli, hızlı ve çevik doğasını önemli ölçüde geliştirmiştir.
2017 Honda Civic Si Sedan ve Si Coupe, turboşarjlı motorları kullanan ilk Si modellerindendir ve ABD'de 2016 Civic Sedan'da ilk kez yerini alan 1.5 litrelik direkt enjeksiyonlu ve turboşarjlı yeni motorun yükseltilmiş, yüksek etkili bir sürümünü kullanmaktadır.
Yeni Honda AP2 motoru daha önceki ve normal olarak aspire edilen modellere kıyasla daha düşük bir güç ve daha düşük bir turbo gecikme süresi ve daha düşük bir güç bandı ile daha düşük güç ve tork sunuyor.