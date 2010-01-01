İnternet bağımlısı mısınız test edin

İnternetin hayatımıza girmesinin geçmişi çok fazla olmasa da inanılmaz bir hızla yayılarak bizi sarıp sarmaladığını ve özelliklede sosyal platformların gelişmesiyle birlikte ilişkilerin neredeyse sanal olarak yaşamaya başlandığına dikkati çeken Psikiyatri Uzmanı Dr. Bahadır Bostan, "Bir kişi internet kullanımına günlük yaşamını ve işlevselliğini bozacak şekilde zaman ayırıyorsa ve bu durum iş, eş ya da arkadaşlık gibi ilişkilerini bozuyorsa ortada bir sorun var demektir" dedi.
ERKEKLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI DAHA FAZLA
Diğer bağımlılıklarda olduğu gibi kişiyi, aileyi maddi ve manevi olarak olumsuz yönde etkileyen bu durumun toplumda yaklaşık yüzde 2 oranında görüldüğünü kaydeden Bostan, sözlerini şöyle sürdürdü: